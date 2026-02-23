Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Per Haftbefehl gesucht

Festnahme eines 24-Jährigen

Darmstadt (ots)

Bereits am Dienstag (17.2.) konnten Zivilfahnder in der Poststraße einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Der 24-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Im Rahmen von Ermittlungen konnten Fahnder den Mann aus Darmstadt, der von der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Raubes gesucht wurde, im Bereich des Hauptbahnhofes lokalisieren. Beim Erkennen der Zivilpolizisten versuchte er noch, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Dies konnte jedoch gemeinsam mit einer hinzugerufenen Streife des 2. Polizeireviers schnell verhindert werden. Unmittelbar im Anschluss klickten die Handschellen und der junge Mann wurde nach richterlicher Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

