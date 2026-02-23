PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Per Haftbefehl gesucht
Festnahme eines 24-Jährigen

Darmstadt (ots)

Bereits am Dienstag (17.2.) konnten Zivilfahnder in der Poststraße einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Der 24-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Im Rahmen von Ermittlungen konnten Fahnder den Mann aus Darmstadt, der von der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Raubes gesucht wurde, im Bereich des Hauptbahnhofes lokalisieren. Beim Erkennen der Zivilpolizisten versuchte er noch, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Dies konnte jedoch gemeinsam mit einer hinzugerufenen Streife des 2. Polizeireviers schnell verhindert werden. Unmittelbar im Anschluss klickten die Handschellen und der junge Mann wurde nach richterlicher Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
