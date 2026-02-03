Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen aus Saarbrücken (PM vom 12.01.2026, 13:22 Uhr)
Saarbrücken (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem vermissten 13-Jährigen aus Saarbrücken (siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 12. Januar 2026) kann eingestellt werden.
Die Person wurde wohlbehalten angetroffen.
