Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Nach Versammlung des Kurdischen Gesellschaftszentrums in Saarbrücken Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Tag, dem 29.01.2026 fand in Saarbrücken die Versammlung des kurdischen Gesellschaftszentrums Saarbrücken unter dem Motto "Solidarität mit Rojava" in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr auf dem Tbilisser Platz statt. An der Versammlung nahmen in der Spitze ca. 700 Personen teil. Die Polizei Saarland war mit Einsatzkräften vor Ort und spricht von einem friedlichen Verlauf ohne nennenswerte Störungen.

