POL-SBR-STADT: Störungen und Auseinandersetzungen bei Aufzug und Gegendemonstration in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 24.01.2026 war für den Zeitraum 13:00 - 15:00 Uhr im Saarbrücker Innenstadtbereich ein Aufzug unter dem Motto "Gegen Linksextreme, für Remigration, für Heimatliebe" angemeldet. An dem Aufzug nahmen in Spitze insgesamt 20 Personen teil.

Zeitgleich wurde im selben Zeitraum unter dem Motto "Für Demokratie und Vielfalt" eine stationäre Gegendemonstration vor der Europagalerie angemeldet, an welcher insgesamt etwa 150 Personen teilnahmen.

Im Verlauf des Aufzugs kam es im gesamten Streckenverlauf teils zu massiven Störungen durch Personengruppen, die mutmaßlich dem linken Spektrum zugeordnet werden können. Unter anderem kam es zu Straßenblockaden, für die teilweise Mülltonnen, Tische und Bänke der anliegenden Gastronomie verwendet wurden, die von den polizeilichen Einsatzkräften geräumt werden mussten. Zudem mussten die Einsatzkräfte wiederholte Versuche der Störer abwehren, die Absperrungen der Polizei zu durchbrechen und den Aufzug zu behindern. Hierbei musste mehrfach unmittelbarer Zwang angedroht und letztlich auch angewendet werden.

Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Landfriedensbruchs und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz wurden eingeleitet bzw. befinden sich noch in Prüfung.

Im Einsatzverlauf kam es zudem zu Beleidigungen und Bedrohungen sowie insgesamt drei tätlichen Angriffen zum Nachteil von Polizeivollzugsbeamten, wobei jedoch keine Einsatzkräfte verletzt wurden.

Gegen einen Teilnehmer des Aufzugs "Gegen Linksextreme, für Remigration, für Heimatliebe" wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen durch Zeigen des Hitlergrußes eingeleitet.

Außerhalb der Versammlung kam es zudem zu einem Angriff auf drei ehemalige Teilnehmer des Aufzugs durch eine ca. 30köpfige Personengruppe, bei der eine Person verletzt wurde. Entsprechende Strafverfahren diesbezüglich wurden ebenfalls eingeleitet.

