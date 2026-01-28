Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: LKW-Anhänger gerät nach Reifenplatzer in Brand - Bergungsarbeiten auf der BAB 6 hinter dem Grenzübergang Goldene Bremm

Saarbrücken (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 28.01.2026, gegen 05:15 Uhr geriet auf der BAB 6, etwa 500 Meter hinter dem Grenzübergang Goldene Bremm, ein Sattelauflieger in Brand.

Der 46-jährige LKW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen war mit seinem Gespann aus Frankreich kommend in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Fahrer den Grenzübergang gerade mit seinem Sattelzug passiert, als der hintere rechte Reifen des Aufliegers aus bislang ungeklärter Ursache platzte. In der Folge fing der Reifen Feuer und setzte den hinteren Teil des Sattelaufliegers in Brand. Durch das Brandgeschehen wurde auch ein Großteil der geladenen Glaselemente zerstört.

Der Fahrer blieb unverletzt. Da es ihm gelungen war, die Sattelzugmaschine von dem brennenden Auflieger abzukoppeln, wurde diese nicht beschädigt.

Der hintere Teil des Sattelaufliegers war vollständig ausgebrannt und somit nicht mehr fahrbereit.

Während der Löscharbeiten der Saarbrücker Berufsfeuerwehr mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen der BAB gesperrt werden, was zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Bevor eine Bergung des Sattelaufliegers durch einen Abschleppdienst möglich war, mussten die geladenen Glaselemente entfernt bzw. verladen werden, was zu entsprechenden Verzögerungen führte.

Bis 08:15 Uhr erfolgte die Absicherung der Lösch- und Bergungsarbeiten durch Einsatzkräfte der PI Saarbrücken-Stadt. Die weitere Verkehrssicherung sowie das Entfernen von ausgelaufenen Lösch- und Betriebsmitteln wurden durch die Autobahn GmbH übernommen.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell