POL-SBR-STADT: 56-jähriger Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in der Metzer Straße schwerverletzt - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Freitag, 30. Januar 2026, ereignete sich gegen 07:30 Uhr in der Metzer Straße in 66117 Saarbrücken ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKWs und eines Radfahrers.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 56-jähriger Mann aus Saarbrücken mit seinem Fahrrad die Metzer Straße aus Richtung Untertürkheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Lerchesflurweg.

In Höhe der Tankstelle (Hausnummer 114) wurde der Fahrradfahrer von einem hinter ihm fahrenden PKW erfasst, auf dessen Motorhaube aufgeladen, mehrere Meter mitgeschleift und schließlich auf die Fahrbahn geschleudert. Die 31-jährige PKW-Fahrerin aus dem Regionalverband Saarbrücken fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des Fahrrades auf.

Der Radfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwerverletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

