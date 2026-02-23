PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Stromverteilerkasten besprüht
Festnahme eines Jugendlichen

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis zweier aufmerksamer Zeugen hat eine Streife des 2. Polizeireviers am Samstagabend (21.2.) einen 17-Jährigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen. Gegen 21.20 Uhr verständigten die Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten zwei junge Männer, die in der Heidelberger Straße einen Stromverteilerkasten mit Farbe besprüht haben sollen. Die sofort hinzugezogene Streife konnte den Jugendlichen in der Nähe des Tatorts feststellen. Der zweite Täter war zuvor bereits unerkannt geflüchtet. Der 17-jährige Tatverdächtige musste mit zur Wache kommen, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti strafrechtlich verantworten.

Das K43 der Darmstädter Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 14:37

    POL-DA: Bensheim: Zwei Baucontainer im Visier/Zeugen gesucht

    Bensheim (ots) - Zwei Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle im Bereich Heidelberger Straße/Zum Alten Sportplatz gerieten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (21.02.) und Montagmorgen (23.02.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände, brachen die beiden Container auf und entwendeten daraus ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:43

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Café / Festnahme eines 21-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Cafe im Herrngarten und einem anschließenden Hinweis eines Zeugen konnte eine Streife des 1. Polizeireviers am Samstagabend (21.2.) einen jungen Mann vorläufig festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge steht der 21-Jährige im Verdacht, in der Nacht zum Freitag (20.2.) gegen 0.20 Uhr in eine Lokalität im Herrngarten ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:42

    POL-DA: Darmstadt: Per Haftbefehl gesucht / Festnahme eines 24-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Bereits am Dienstag (17.2.) konnten Zivilfahnder in der Poststraße einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Der 24-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Im Rahmen von Ermittlungen konnten Fahnder den Mann aus Darmstadt, der von der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Raubes gesucht wurde, im Bereich des Hauptbahnhofes lokalisieren. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren