Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Stromverteilerkasten besprüht

Festnahme eines Jugendlichen

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis zweier aufmerksamer Zeugen hat eine Streife des 2. Polizeireviers am Samstagabend (21.2.) einen 17-Jährigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen. Gegen 21.20 Uhr verständigten die Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten zwei junge Männer, die in der Heidelberger Straße einen Stromverteilerkasten mit Farbe besprüht haben sollen. Die sofort hinzugezogene Streife konnte den Jugendlichen in der Nähe des Tatorts feststellen. Der zweite Täter war zuvor bereits unerkannt geflüchtet. Der 17-jährige Tatverdächtige musste mit zur Wache kommen, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti strafrechtlich verantworten.

Das K43 der Darmstädter Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06151/969-0 zu melden.

