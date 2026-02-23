POL-DA: Bensheim: Zwei Baucontainer im Visier/Zeugen gesucht
Bensheim (ots)
Zwei Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle im Bereich Heidelberger Straße/Zum Alten Sportplatz gerieten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (21.02.) und Montagmorgen (23.02.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände, brachen die beiden Container auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist aktuell noch unklar.
Für den Abtransport der Beute könnten die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug genutzt haben. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0.
