Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Baucontainer im Visier/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Zwei Baucontainer auf dem Gelände einer Baustelle im Bereich Heidelberger Straße/Zum Alten Sportplatz gerieten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (21.02.) und Montagmorgen (23.02.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände, brachen die beiden Container auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist aktuell noch unklar.

Für den Abtransport der Beute könnten die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug genutzt haben. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 23.02.2026 – 13:43

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Café / Festnahme eines 21-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Cafe im Herrngarten und einem anschließenden Hinweis eines Zeugen konnte eine Streife des 1. Polizeireviers am Samstagabend (21.2.) einen jungen Mann vorläufig festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge steht der 21-Jährige im Verdacht, in der Nacht zum Freitag (20.2.) gegen 0.20 Uhr in eine Lokalität im Herrngarten ...

  • 23.02.2026 – 12:42

    POL-DA: Darmstadt: Per Haftbefehl gesucht / Festnahme eines 24-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Bereits am Dienstag (17.2.) konnten Zivilfahnder in der Poststraße einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Der 24-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Im Rahmen von Ermittlungen konnten Fahnder den Mann aus Darmstadt, der von der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Raubes gesucht wurde, im Bereich des Hauptbahnhofes lokalisieren. Beim ...

