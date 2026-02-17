PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kriminalpolizei Solingen sucht Zeugen nach Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Nach einer Körperverletzung vom 24.01.2026 (13:05 Uhr) in Solingen 
sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang Unbekannter - 
mutmaßlich mit einer Nadel - eine 19-jährige Passantin am Mühlenplatz
an der Hand verletzt. Der Mann hatte sich ihr in unangenehmer Weise 
genähert und ihr schließlich die Verletzung zugefügt.

Die Ermittlungen führten bislang nicht dazu, einen Tatverdächtigen zu
identifizieren.

Der Täter ist circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 165 cm bis 170 cm 
groß. Er hat eine helle Hautfarbe und schütteres, gräulich-dunkles 
Haar. Er trug bei der Tat eine dunkle Jogginghose und schwarze 
Sneaker. Er bewegte sich mit unsicherem Gang fort und hatte ein 
insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild. Weiter schielte er und ist 
O-Beinig.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:33

    POL-W: W Karambolage auf der Wittener Straße

    Wuppertal (ots) - Am 16.02.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Wittener Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 61-jähriger Mann fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Mercedes CLA aus einer Grundstücksausfahrt und übersah dabei eine 22-jährige Frau, die mit ihrem Opel Astra in Richtung Am Eckstein unterwegs war. Beim folgenden Zusammenstoß wurden sowohl die Opel-Fahrerin, als ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:23

    POL-W: SG Solinger Innenstadt - Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (16.02.2026, 23:45 Uhr) verübten bislang Unbekannte einen Raub auf eine Spielhalle in Solingen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten vier maskierte Männer das Ladenlokal an der Schlagbaumer Straße. Sie drohten der 61-jährigen Mitarbeiterin mit Schusswaffen und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem einer der Straftäter ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:18

    POL-W: W Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am 14.02.2026, kurz nach 18:00 Uhr, kam es auf der Karl-Bamler-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin (59). Eine 54-jährige Schwelmerin wollte mit ihrem Opel Mokka von einem Gewerbeparkplatz auf die Karl-Bamler-Straße in Richtung Dieselstraße fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie dabei die 59-jährige Wuppertalerin, die zeitgleich zu Fuß die Einfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren