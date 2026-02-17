Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kriminalpolizei Solingen sucht Zeugen nach Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Nach einer Körperverletzung vom 24.01.2026 (13:05 Uhr) in Solingen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang Unbekannter - mutmaßlich mit einer Nadel - eine 19-jährige Passantin am Mühlenplatz an der Hand verletzt. Der Mann hatte sich ihr in unangenehmer Weise genähert und ihr schließlich die Verletzung zugefügt. Die Ermittlungen führten bislang nicht dazu, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Der Täter ist circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 165 cm bis 170 cm groß. Er hat eine helle Hautfarbe und schütteres, gräulich-dunkles Haar. Er trug bei der Tat eine dunkle Jogginghose und schwarze Sneaker. Er bewegte sich mit unsicherem Gang fort und hatte ein insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild. Weiter schielte er und ist O-Beinig. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell