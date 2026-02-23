Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots)

Am 23.02.2026 gegen 10:10 Uhr kam es auf der Wormser Straße (B47) in Bensheim, Ecke "An der Riedwiese" zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei entstand teils massiver Sachschaden. Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt. Diese konnte sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Die B47 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Aufgrund der Verkehrssituation ist derzeit davon auszugehen, dass für eine der beteiligten Fahrer die LZA (Ampel) "rot" gezeigt haben muss. Es kann derzeit aber nicht abschließen beurteilt werden, für welchen der beiden. Sofern es Zeugen dieses Unfalles gibt und diese Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation in Bensheim zu melden.

