POL-DA: Kelsterbach: Warenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Kelsterbach (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (20.02.) und Montagmorgen (23.02.) gerieten zwei Warenautomaten in das Visier Krimineller. Die Automaten in einem Raum einer Postfiliale in der Waldstraße wurden zunächst umgekippt. Anschließend entwendeten die Täter unter anderem E-Zigaretten und Pods. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie zudem Schäden an den Geräten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

