Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Warenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Kelsterbach (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (20.02.) und Montagmorgen (23.02.) gerieten zwei Warenautomaten in das Visier Krimineller. Die Automaten in einem Raum einer Postfiliale in der Waldstraße wurden zunächst umgekippt. Anschließend entwendeten die Täter unter anderem E-Zigaretten und Pods. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie zudem Schäden an den Geräten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

