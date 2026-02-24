PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Rund 30 Wahlplakate beschädigt/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. Februar und Montagabend (23.02.) wurden im gesamten Stadtgebiet bisher etwa 30 Wahlplakate einer Partei beschädigt und zum Teil auch komplett entwendet.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

