Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Rund 30 Wahlplakate beschädigt/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. Februar und Montagabend (23.02.) wurden im gesamten Stadtgebiet bisher etwa 30 Wahlplakate einer Partei beschädigt und zum Teil auch komplett entwendet.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell