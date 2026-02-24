Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: In Gegenverkehr geraten/Verletzte und 35.000 Euro Schaden

Büttelborn (ots)

Ein 36 Jahre alter Autofahrer geriet am Montagabend (23.02.), kurz vor 18.00 Uhr, auf der Bundesstraße 42 in Richtung Büttelborn etwa 300 Meter vor der Einmündung zur Landesstraße 3303 aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Mann mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 51 Jahre alten Frau. Sein Fahrzeug wurde in der Folge gegen einen Baum neben der Straße geschleudert. Auf das Auto der 51-Jährigen fuhr zudem eine hinter ihr fahrende 59-jährige Autofahrerin auf.

Der 36-Jährige musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er und die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die 59-Jährige zog sich nur leichte Blessuren zu. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein geschätzter Schaden von rund 35.000 Euro. Die Bundesstraße 42 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 22.20 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell