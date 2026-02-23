Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d.Brenz - Falsch gefahren und zudem betrunken

Ein Geisterfahrer fuhr am Sonntag auf der B19 in Heidenheim. Der 31-Jährige kam einer Polizeistreife entgegen und wurde gestoppt.

Ulm (ots)

Gegen 23.45 Uhr waren die Polizisten in der Nördlinger Straße unterwegs. Auf der baulich mittig getrennten B19 kam ihnen ein Opel entgegen. Das Fahrzeug war wohl kurz zuvor aus Richtung Seewiesenbrücke falsch abgebogen, so die Polizei. Das Auto fuhr zunächst an dem Streifenwagen vorbei in Richtung B466. Nach kurzer Verfolgung konnte der Pkw in der Nürnberger Straße angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Der 31-Jährige war deutlich betrunken und musste eine Blutprobe abgeben. Der aus Lettland stammende Mann hält sich eigenen Angaben zufolge ein paar Wochen in Deutschland auf und hatte seinen Führerschein wohl zuhause vergessen. Ob er überhaupt einen Führerschein hat, muss die Polizei noch ermitteln. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gefährdet. Auf den 31-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

