POL-UL: (UL) Nellingen/A8 - Unfall verursacht und weiter gefahren

Am Sonntag verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Unfall auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 10.40 Uhr fuhr die 19-Jährige mit ihrem Renault in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Nellingen wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und schnitt die Renault-Fahrerin. Um einen Unfall mit dem Verkehrsrowdy zu verhindern, musste die junge Frau eine Vollbremsung machen. Der Renault geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linke Betonwand. Dort rutschte das Auto weiter und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin sowie ihre beiden Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Zur Bergung der drei Frauen musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Nach etwa 40 Minuten war eine Fahrspur wieder frei. Die Unfallstelle war gegen 12.15 Uhr geräumt. Der Sachschaden wird auf etwas 5.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Den sucht nun die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260).

