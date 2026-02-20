Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell/B30 - Autofahrer tödlich verunglückt

Am Freitag kollidierte auf der B30 bei Oberessendorf ein Autofahrer frontal mit einem Sattelzug.

Ulm (ots)

Um 15.13 Uhr war ein 42-jähriger Hyundai-Fahrer auf der B30 von Bad Waldsee in Richtung Biberach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor Oberessendorf mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Ein hinter dem Hyundai fahrender 27-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den beiden verunfallten Fahrzeugen. Einer hinter dem Sattelzug fahrenden 39-jährigen Ford-Lenkerin gelang es noch ausweichen. Sie kam mit ihrem Ford neben der Fahrbahn zum Stehen. Zahlreiche Einsatzkräfte und auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe und Reanimationsmaßnahmen des Notarztes verstarb der 42-jährige Hyundai-Fahrer noch an der Unfallstelle. Sein 43-jähriger Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 44-jährige Lkw-Fahrer erlitt ebenso wie der Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Die B30 musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei richtete für mehrere Stunden eine Umleitung ein. Die Sperrung dauert aktuell und voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden an. Der Hyundai, der Audi und auch der Sattelzug müssen von Abschleppunternehmen geborgen und die Straße von den Trümmerteilen gereinigt werden. Nach einer ersten Schätzung der Polizei war bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von mindestens 120.000 EU entstanden. (Stand: 18.03 Uhr). Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit/Polizeiführer vom Dienst (Thomas Hagel/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(ELS2635505 )

