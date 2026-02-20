Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Freitag soll ein 40-Jähriger in eine Bank in Göppingen eingebrochen sein.

Ulm (ots)

Kurz vor 1.30 Uhr löste die Alarmanlage einer Bank in der Postraße aus. Als eine Streife an der Bank eintraf, verließ der mutmaßliche Einbrecher zu Fuß die Bank. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen zunächst widerstandslos fest. Den ersten Erkenntnissen zufolge brach er die Schiebetür zur Bank auf. Anschließend randalierte er in dem Vorraum, warf mehrere Computer auf den Boden und versprühte auch einen Feuerlöscher. Die Streife nahm den alkoholisierten und polizeibekannten Mann mit auf ein Revier. Dort leistet er erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die eingesetzten Beamten hatten Glück und blieben dabei unverletzt. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen hatte er sich beruhigt und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Den 40-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Einbruch und Widerstand. Der verursachte Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

++++0323801 0323831

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell