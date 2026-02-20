Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Mit anderem Auto zusammen gestoßen

Zu schnell fuhr am Freitag eine 24-Jährige.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr fuhr die 24-Jährige von Steinheim in Richtung Königsbronn. Bei winterlichen Straßenverhältnissen fuhr sie zu schnell und geriet mit ihrem Opel auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem Mercedes einer 48-Jährigen zusammen. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++++++++ 0323878(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell