Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand einer Doppelhaushälfte - Mann tot geborgen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Königsberger Straße

15.02.2026, 15.41 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Königsberger Straße in Schöningen. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Gegen 15.41 Uhr entdeckten Zeugen den Brand in der Doppelhaushälfte und verständigten sofort die Feuerwehr, die umgehend mit den Löscharbeiten begann.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte war unklar, ob sich der 74 Jahre alte Hausbewohner noch im Gebäude befand.

Im Zuge der Nachschau im Haus konnte eine leblose Person entdeckt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der verstorbenen Person um den Hausbewohner handelt. Die Todesursache ist bisher unbekannt.

Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf konnte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte verhindert werden. Die Löscharbeiten waren gegen 18.43 Uhr beendet.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell