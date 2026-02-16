PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand einer Doppelhaushälfte - Mann tot geborgen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Königsberger Straße

15.02.2026, 15.41 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte in der Königsberger Straße in Schöningen. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Gegen 15.41 Uhr entdeckten Zeugen den Brand in der Doppelhaushälfte und verständigten sofort die Feuerwehr, die umgehend mit den Löscharbeiten begann.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte war unklar, ob sich der 74 Jahre alte Hausbewohner noch im Gebäude befand.

Im Zuge der Nachschau im Haus konnte eine leblose Person entdeckt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der verstorbenen Person um den Hausbewohner handelt. Die Todesursache ist bisher unbekannt.

Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf konnte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte verhindert werden. Die Löscharbeiten waren gegen 18.43 Uhr beendet.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 14:27

    POL-WOB: Jugendliche Ladendiebe verletzten Mitarbeiter - Passanten vereiteln Flucht

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße 12.02.2026, Am Donnerstagmorgen wurden zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche bei einem Diebstahl von zwei Pizzabrötchen in der City-Galerie angetroffen. Um flüchten zu können, griffen sie einen 41-jährigen Mitarbeiter an, der dadurch leicht verletzt wurde. Der 15-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Einer ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:47

    POL-WOB: Raub eines Laptop - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Wohltberg, Danziger Straße 07.02.2026, 17. 30 Uhr Am Samstagnachmittag wurde in der Danziger Straße die Laptoptasche mit einem Macbook eines 19-jährigen Mannes geraubt. Der maskierte Täter konnte unerkannt flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der 19-Jährige gegen 17.30 Uhr seinen schwarzen Mercedes auf einem Parkplatz in der Danziger Straße. Als er mit seiner Laptoptasche in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren