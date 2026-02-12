Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jugendliche Ladendiebe verletzten Mitarbeiter - Passanten vereiteln Flucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

12.02.2026,

Am Donnerstagmorgen wurden zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche bei einem Diebstahl von zwei Pizzabrötchen in der City-Galerie angetroffen. Um flüchten zu können, griffen sie einen 41-jährigen Mitarbeiter an, der dadurch leicht verletzt wurde. Der 15-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Einer Mitarbeiterin fiel das verdächtige Verhalten der Jugendlichen in dem Einzelhandelsgeschäft auf, woraufhin sie sich an ihren 41-jährigen Kollegen wandte. Dieser sprach die Jugendlichen an. Als der 15-Jährige seine Jacke etwas öffnete und eine Brötchentüte zu Boden fiel, flüchteten die Jugendlichen aus dem Geschäft. Beide liefen über eine Rolltreppe nach oben in das Erdgeschoss, wo sie von bisher unbekannten Passanten aufgehalten und zurück in das Geschäft geführt wurden.

Als die beiden erneut flüchten wollten, hielt der 41-Jährigen einen der Flüchtenden fest. Daraufhin schlugen die Jugendlichen auf den Mitarbeiter ein. Dieser konnte beide abwehren und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten auf Distanz halten.

Noch im Beisein der Beamten zeigten sich die Jugendlichen sehr aggressiv und beleidigten die Mitarbeiter des Geschäftes.

Eine medizinische Versorgung des 41-Jährigen war vorerst nicht erforderlich.

Die Jugendlichen wurden der Polizeidienstelle zugeführt. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen wurde ein Reizstoffsprühgerät gefunden und sichergestellt. Im Anschluss konnte er mit einem Erziehungsberechtigten die Dienststelle verlassen. Der 17-Jährige wurde nach Rücksprache mit dem Jugendamt im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei lobt das couragierte Verhalten der bisher unbekannten Passanten. Durch ihre Umsicht konnten die Jugendlichen aufgehalten und ihre Personalien festgestellt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell