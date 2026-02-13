Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Beauftragter für Kriminalprävention in den Ruhestand versetzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 13.02.2026

Ende Januar wurde Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, langjähriger Beauftragter für Kriminalprävention und Leiter des Präventionsteams der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, nach 45 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet.

Mario Dedolf begann seine Ausbildung im mittleren Dienst der Schutzpolizei am 01.10.1980 an der damaligen Polizeischule in Hann. Münden. Nach erfolgreichem Abschluss versah er für eineinhalb Jahre seinen Dienst in der ehemaligen Bezirksregierung Lüneburg, bevor er nach Wolfsburg zurückkehrte. In Wolfsburg fand er in verschiedenen Funktionen Verwendung.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums für den gehobenen Dienst im Jahr 1997, war Mario Dedolf viele Jahre im kriminalpolizeilichen Bereich tätig und hat in dieser Zeit in diversen Mordkommissionen mitgearbeitet. Ab 2014 war er für die Belange in der Aus- und Fortbildung im Inspektionsbereich verantwortlich.

2019 wurde der Kriminalhauptkommissar Beauftragter für Kriminalprävention und übernahm die Leitung des Präventionsteams. In dieser Funktion war Mario Dedolf bis zu seiner Pensionierung mit zahlreichen Vorträgen und Beratungen unterwegs und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Präventionsarbeit der Polizeiinspektion. Ein besonderes Anliegen von Mario Dedolf waren Präventionsberatungen, um Wohnungen und deren Eigentümer bestmöglich vor Einbrüchen zu schützen.

Oliver Grotha, Leiter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt: "Mario Dedolf war nicht nur ein äußerst verlässlicher und geschätzter Mitarbeiter, sondern hat sich auch über viele Jahre hinweg mit großem Engagement, hoher Fachkompetenz und ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein eingebracht. Für seinen langjährigen und vielseitigen Einsatz spreche ich ihm meinen Dank aus und wünsche ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute."

Polizeihauptkommissarin Silke Hitschfeld übernimmt die Funktion der Beauftragten für Kriminalprävention sowie die Leitung des Präventionsteams in der Polizeiinspektion. Zuvor war sie mehrere Jahre als Verkehrssicherheitsberaterin tätig und bringt ausreichende fachliche Erfahrung für den neuen Aufgabenbereich mit.

