Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto brennt aus
Am Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in Ehingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in die Straße Fischersteige aus. Dort stellte ein Skoda-Fahrer sein Auto auf einem Parkplatz ab, nachdem er während der Fahrt bereits eine Brandentwicklung aus dem Motorraum bemerkte. Kurz darauf stand das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Vollbrand. Die Feuerwehr Ehingen war mit zwei Fahrzeugen und zehn Personen im Einsatz und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen sein. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Für die Löscharbeiten musste die Fischersteige kurzzeitig gesperrt werden.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

