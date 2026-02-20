Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Unfall auf glatter Straße

Am Donnerstag stießen auf der L230 bei Heroldstatt zwei Pkw frontal zusammen.

Kurz vor 7 Uhr war in 23-Jähriger mit seinem BMW auf der L230 von Heroldstatt in Richtung Laichingen unterwegs. Auf Höhe Sontheim verlor er auf der winterglatten Straße die Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 65-Jähriger mit einem Hyundai entgegen. Beide Autos stießen frontal zusammen. Der Unfallverursacher hatte Glück und blieb unverletzt. Der Hyundai-Fahrer sowie seine 65-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am BMW wird auch 35.000 Euro geschätzt, der am Hyundai auf 30.000 Euro. Die total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz und räumte die Fahrbahn. Gegen 9 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die L230 wieder frei befahrbar.

