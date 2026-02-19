Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen/B30 - Polizei kontrolliert für mehr Sicherheit

Bei einer Großkontrolle am Donnerstag bei Mietingen ahndete die Polizei einige Verstöße.

Ulm (ots)

Zwischen 10.30 und 15 Uhr hatte die Polizei auf einem Parkplatz an der B30 bei Baltringen eine Kontrollstelle eingerichtet. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm überwachten den Verkehr in Richtung Ulm. Sie richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Die rund 30 Beamten, darunter auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, kontrollierten 83 Fahrzeuge und 108 Personen. Durch das THW wurde die Kontrollstellenlogistik wie Zelte und ein Stromaggregat zur Verfügung gestellt.

Bei zwei Fahrern bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Sie durften nicht mehr weiterfahren und mussten eine Blutprobe abgeben. Die Proben entnahm ein Arzt direkt an der Kontrollstelle. Die Fahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Die Polizei kontrollierte auch den gewerblichen Verkehr. Dabei stellte sie fest, dass sechs Fahrer ihre Ladung nicht richtig gesichert hatten. Ein Fahrer erhielt ein Bußgeld, da er deutlich Überladen hatte. Außerdem wurde in vier Fällen eine Anzeige gefertigt, da gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen wurde.

Bei den technischen Überprüfungen wiesen drei Fahrzeuge Mängel auf. Die kleineren Verstöße wurden geahndet. Zudem erhielten die Fahrer einen Mängelbericht und müssen nun den Mangel beheben, um weiterhin fahren zu dürfen.

Die Kontrollen sind Teil der polizeilichen Strategie, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der Drogenunfälle zu senken. Auch weiterhin wird die Polizei ihre intensiven Kontrollen fortsetzen.

