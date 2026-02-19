Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Drei Fahrzeuge waren am Mittwoch bei einem Unfall nach der Anschlussstelle Ulm-West beteiligt.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.30 Uhr fuhren die Fahrzeuge auf der A8 in Richtung München. Auf Höhe km 122, kurz nach der Anschlussstelle Ulm-West, kam es auf dem linken Fahrstreifen zum Auffahrunfall. Verkehrsbedingt musste der 48-jährige Fahrer eines VW Crafter bremsen. Der nachfolgenden 37-jährigen Autofahrerin gelang es noch rechtzeitig zu halten. Hinter ihr fuhr ein 54-Jähriger. Der reagierte zu spät und prallte mit seinem VW Golf in das Heck des Mercedes. Den schob es in das Heck des VW Crafter. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro. Abschlepper bargen den VW Golf und den Mercedes. Der VW Crafter blieb fahrbereit. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen.

++++0314074

