Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht mehr fahrtauglich
Unter dem Einfluss von Drogen stand am Mittwoch ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den 37-Jährigen in seinem Auto in der Darwinstraße fahren. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, das der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest ergab, dass der Mann Amphetamin und Cannabis konsumiert hatte. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Für ihn war die Fahrt beendet.

+++++++ 0312071(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
