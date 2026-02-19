Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht aufgepasst

Beim Rangieren kollidierte am Mittwoch bei Ehingen ein Traktorfahrer mit einem Lkw.

Ulm (ots)

Um 19.15 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Traktor mit Anhänger St.-Mang-Straße in Schaiblishausen unterwegs. Nachdem er von der Straße in einen Hof einfuhr, musste er wohl Rangieren. Dazu fuhr er mit seinem Gespann erneut auf die Straße ein. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger mit seinem Lkw in Richtung Ehingen vorbei. Den übersah der 42-Jährige und es kam zum Unfall. Durch die Kollision platzte auch ein Reifen an dem Lkw. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 10.000 Euro

