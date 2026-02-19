PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Gegen Hauswand und Baum gefahren und dann geflüchtet
Am Mittwoch flüchtete ein weißer Seat Ibiza von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr beobachtete eine Zeugin auf Höhe der Post in der Hauptstraße einen Streit zwischen einer blonden Frau und einem Mann. Diese stiegen dann in einen weißen Seat Ibiza ein. Das Auto fuhr dann in Richtung Lorcher Straße. Plötzlich kam der Seat nach links von der Straße ab und stieß zunächst gegen eine Hauswand und dann gegen einen Baum. Ein weiterer Zeuge hörte den Aufprall und sah wie der weiße Seat rangierte und dann flüchtete. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem beschädigten Seat.

+++++++ 0311144(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

