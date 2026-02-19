Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Busfahrer übersieht Fußgängerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 79-Jährige am Mittwoch.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr überquerte eine 79-Jährige den Fußgängerüberweg in der Hindenburgstraße. Aus dem Kreisverkehr Hauptstraße fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Linienbus aus. Der übersah wohl die Fußgängerin. Die wurde von dem Bus erfasst und auf den Boden geworfen. Bei dem Unfall erlitt die Seniorin leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.

+++++++ 0314029(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

