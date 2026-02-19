Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrzeug brennt

Am Mittwoch geriet in Ulm ein Wohnmobil in Brand.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr wurde durch Zeugen starke Rauchentwicklung aus der Fahrerkabine eines Wohnmobils im Wohngebiet Eselsberg gemeldet. Die Feuerwehr rückte in die Virchowstraße aus und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Als Ursache wird ein technischer Defekt an einer Batterie vermutet. Die war in dem Citroen unter dem Fahrersitz verbaut. Am Fahrzeug entstand durch den Rauch erheblicher Sachschaden. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

