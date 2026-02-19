PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrzeug brennt
Am Mittwoch geriet in Ulm ein Wohnmobil in Brand.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr wurde durch Zeugen starke Rauchentwicklung aus der Fahrerkabine eines Wohnmobils im Wohngebiet Eselsberg gemeldet. Die Feuerwehr rückte in die Virchowstraße aus und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Als Ursache wird ein technischer Defekt an einer Batterie vermutet. Die war in dem Citroen unter dem Fahrersitz verbaut. Am Fahrzeug entstand durch den Rauch erheblicher Sachschaden. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

++++0313576

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren