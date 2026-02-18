Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Zu geringer Abstand

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag auf der A8 bei Hohenstadt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 12.45 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart auf der linken Fahrspur. Aufgrund des Verkehrs bremste eine 25-Jährige ihren Audi ab. Der 24-jährige Peugeot-Fahrer erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr in das Heck des Audis. Die 25-Jährige verletzte sich leicht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4.500 Euro.

++++0307354

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell