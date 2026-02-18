Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Unfall mit mehreren Beteiligten

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit war am Dienstag ein Autofahrer unterwegs.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße 283 bei Bad Schussenried. Dort fuhr der 24-Jährige in Richtung Bad Schussenried mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Auf winterglatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Fiat und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 21-jährige Audi Fahrer wich nach rechts aus. Ein Unfall konnte nicht vermieden werden und die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Hinter dem Audi fuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Transporter. Auch er konnte nicht mehr ausweichen und der VW und Fiat prallten frontal zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Fiatfahrer schwere, der VW Fahrer leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die L283 war bis etwa 10 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

