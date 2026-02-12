PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Jubiläums-Heimspiel der Himmelblauen - Hinweise der Bundespolizei zu möglichen Einschränkungen

Chemnitz (ots)

Zum Heimspiel-Start der Restrückrunde empfängt der Chemnitzer FC den Tabellenführer 1. FC Lokomotive Leipzig zum großen Jubiläums-Spieltag "60 Jahre FCK & CFC". Anstoß ist am Sonntag, 15. Februar 2026, um 16 Uhr im eins-Stadion an der Gellertstraße.

Zu diesem besonderen Spiel werden 10.000 Zuschauer erwartet. Zahlreiche Fans beider Vereine werden für die An- und Abreise die Bahn nutzen.

Dementsprechend wird es im Zeitraum von 13:00 - 15:30 Uhr und 18:00 - 20:30 Uhr zu einer starken Frequentierung des Chemnitzer Hauptbahnhofes sowie auf den Zügen aus und nach Leipzig, sowie der umliegenden Strecken rund um Chemnitz kommen. Bei der An- und Abreise kann es in den verschiedenen Verkehrsmitteln der Bahn zu Kapazitätsengpässen kommen - beachten sie dringend die Hinweise im Fahrplan der DB AG und treten sie ihre Reise ggf. zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt an.

Zahlreiche Beamte der Bundespolizei befinden sich im Einsatzraum, um die friedliche An- und Abreise der Fußballfans zu überwachen und Gefahren für alle Reisenden und den Bahnanlagen abzuwehren.

Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Benutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Wir appellieren an die Anhänger beider Vereine, sich für den Fußball und gegen Gewalt auszusprechen und wünschen allen Besuchern einen schönen Fußballnachmittag.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jubiläumsspiel und auf ein faires Miteinander im und außerhalb des Stadions.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

