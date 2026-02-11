Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreise endet für 24-Jährige in der JVA

Reitzenhain (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz heute Nacht gegen 01:30 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain eine 24-jährige rumänische Staatsangehörige.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden zur Strafvollstreckung fest. Wegen Körperverletzung war die 24-Jährige Ende letzten Jahres vom Amtsgericht Dresden zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1085 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt worden.

Da sie die offene Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde sie in die JVA eingeliefert.

