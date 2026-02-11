PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreise endet für 24-Jährige in der JVA

Reitzenhain (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz heute Nacht gegen 01:30 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain eine 24-jährige rumänische Staatsangehörige.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden zur Strafvollstreckung fest. Wegen Körperverletzung war die 24-Jährige Ende letzten Jahres vom Amtsgericht Dresden zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1085 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt worden.

Da sie die offene Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde sie in die JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:02

    BPOLI C: Alkoholisierte Frau löst Feueralarm am Chemnitzer Hauptbahnhof aus

    Chemnitz (ots) - Am 08.02.2026 gegen 01:30 Uhr löste der Feueralarm des Chemnitzer Hauptbahnhofes aus. Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar in den Bahnhof, um nach dem Auslöser zu schauen. Dabei stellte sie einen eingeschlagenen Handfeuermelder am Haupteingang fest. Ein Brand oder ähnliches konnte nicht wahrgenommen werden. Die durch den getätigten ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:59

    BPOLI C: Wochenendrückblick Grenzübergang Reitzenhain

    Reitzenhain (ots) - Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen wurden am vergangenen Wochenende durch die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang in Reitzenhain zwei Personen festgestellt, gegen die eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vorlag, zudem wurde zwei Personen die Einreise nach Deutschland verweigert. Am 07.02.2026 gegen 07:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:33

    BPOLI C: Gesuchte Frau stellt sich selbst bei der Bundespolizei

    Chemnitz (ots) - Am 07.02.2026 gegen 10:55 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof von einer Frau angesprochen. Sie äußerte, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliegen würde. Um den Sachverhalt zu prüfen, nahmen die Beamten die Frau mit auf das Revier im Chemnitzer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren