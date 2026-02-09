PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Alkoholisierte Frau löst Feueralarm am Chemnitzer Hauptbahnhof aus

Chemnitz (ots)

Am 08.02.2026 gegen 01:30 Uhr löste der Feueralarm des Chemnitzer Hauptbahnhofes aus.

Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar in den Bahnhof, um nach dem Auslöser zu schauen. Dabei stellte sie einen eingeschlagenen Handfeuermelder am Haupteingang fest. Ein Brand oder ähnliches konnte nicht wahrgenommen werden.

Die durch den getätigten Notrufknopf ebenfalls alarmierte Feuerwehr traf gegen 01:40 Uhr am Hauptbahnhof ein. Aufgrund des festgestellten Notrufmissbrauchs wurde der Einsatz bereits um 01:55 Uhr beendet.

In Auswertung der Videoüberwachung konnte eine 48-jährige Deutsche ausfindig gemacht werden, welche mit ihrem Ellenbogen die Scheibe der Alarmanlage zerstörte und anschließend den Feueralarmknopf tätigte.

Die 48-Jährige wurde im Umfeld des Bahnhofes aufgefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2 Promille. Aufgrund ihres hilflosen Zustandes wurde ein Rettungswagen gerufen und die Frau in ein Klinikum verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:59

    BPOLI C: Wochenendrückblick Grenzübergang Reitzenhain

    Reitzenhain (ots) - Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen wurden am vergangenen Wochenende durch die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang in Reitzenhain zwei Personen festgestellt, gegen die eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vorlag, zudem wurde zwei Personen die Einreise nach Deutschland verweigert. Am 07.02.2026 gegen 07:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:33

    BPOLI C: Gesuchte Frau stellt sich selbst bei der Bundespolizei

    Chemnitz (ots) - Am 07.02.2026 gegen 10:55 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof von einer Frau angesprochen. Sie äußerte, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliegen würde. Um den Sachverhalt zu prüfen, nahmen die Beamten die Frau mit auf das Revier im Chemnitzer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:07

    BPOLI C: Herrenloses Gepäckstück sorgt für Beeinträchtigung am Chemnitzer Hauptbahnhof

    Chemnitz (ots) - Eine Mitarbeiterin von Station und Service informierte gestern gegen 19:55 Uhr die Bundespolizei am Chemnitz Hauptbahnhof über ein herrenloses Gepäckstück im Bereich der Sitzgelegenheiten am Bahnsteig 5. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Rucksack, welcher von außen nicht einsehbar war. Auch ein Ausrufen über die Lautsprecheranlage führte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren