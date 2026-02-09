Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Alkoholisierte Frau löst Feueralarm am Chemnitzer Hauptbahnhof aus

Chemnitz (ots)

Am 08.02.2026 gegen 01:30 Uhr löste der Feueralarm des Chemnitzer Hauptbahnhofes aus.

Eine Streife der Bundespolizei begab sich unmittelbar in den Bahnhof, um nach dem Auslöser zu schauen. Dabei stellte sie einen eingeschlagenen Handfeuermelder am Haupteingang fest. Ein Brand oder ähnliches konnte nicht wahrgenommen werden.

Die durch den getätigten Notrufknopf ebenfalls alarmierte Feuerwehr traf gegen 01:40 Uhr am Hauptbahnhof ein. Aufgrund des festgestellten Notrufmissbrauchs wurde der Einsatz bereits um 01:55 Uhr beendet.

In Auswertung der Videoüberwachung konnte eine 48-jährige Deutsche ausfindig gemacht werden, welche mit ihrem Ellenbogen die Scheibe der Alarmanlage zerstörte und anschließend den Feueralarmknopf tätigte.

Die 48-Jährige wurde im Umfeld des Bahnhofes aufgefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2 Promille. Aufgrund ihres hilflosen Zustandes wurde ein Rettungswagen gerufen und die Frau in ein Klinikum verbracht.

