Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Handy und Airpods gestohlen
Am Dienstag suchten zwei Diebe das Weite.

Ulm (ots)

Gegen 18.40 Uhr überraschte eine Zeugin zwei unbekannte Männer in einer Umkleide in einer Sporthalle in der Heerstraße. Als die Diebe die Zeugin sahen flüchteten sie mit ihrer Beute aus der Umkleide. Dort hatten sie ein Handy und Bankkarten gefunden. Ein Täter soll dunklere Hautfarbe, schwarze lockige Haare gehabt haben. Er war etwa 160 bis 170cm groß und trug eine weiße Weste mit einem schwarze Pulli drunter. Zum zweiten Täter ist nur bekannt, dass er eine schwarze Jacke trug. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0307696

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

