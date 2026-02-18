Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dischingen - Katze ausgewichen

Am Dienstag kam ein 25-Jähriger bei Dischingen von der Straße ab.

Ulm (ots)

Um 10.45 Uhr fuhr der 25-Jährige mit seinem Ford Transit auf der Kreisstraße 3003 von Demmingen in Richtung Eglingen. Da wohl eine Katze über die Fahrbahn sprang, lenkte er nach rechts. Dabei kam er von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten. Der Fahrer des Klein-Lkw blieb unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

++++0305151

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell