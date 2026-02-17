POL-UL: (UL) Dietenheim - Auto beschädigt
Ein Unbekannter zerkratze in der Nacht von Sonntag auf Montag einen BMW in Dietenheim.
Ulm (ots)
Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr parkte das Auto in der Schloßstraße. Ein Unbekannter zerkratzte das schwarze Auto mit einem spitzen Gegenstand. Sämtliche Karosserieteile wurden beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei Dietenheim (Tel. 07347/9588079) hat die Ermittlungen aufgenommen.
