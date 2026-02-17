POL-UL: (GP) Süßen - Einbruch in Arztpraxis
Von Freitag auf Samstag verübten Unbekannte den Einbruch in Süßen.
Ulm (ots)
Zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag 10 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster an der Arzpraxis in der Donzdorfer Straße auf. Die Einbrecher hatten es offenbar auf medizinische Geräte abgesehen und nahmen diese mit. Unerkannt flüchteten sie vom Tatort. Die Polizei (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist.
