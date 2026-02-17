Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen/B311 - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen stießen am Montag auf der B311 bei Unlingen drei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 6.50 Uhr war eine 60-Jährige auf der B311 von Ehingen kommend in Richtung Riedlingen unterwegs. Auf der Höhe von Unlingen wollte sie mit ihrem Opel nach links in die Daugendorfer Straße abbiegen. Dabei achtete sie wohl nicht auf den Gegenverkehr. Ein 41-Jähriger kam ihr mit einem Peugeot entgegen. Der hatte Vorrang. Beim Abbiegen stießen die Autos zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Opel noch gegen den Pkw einer 57-Jährigen. Die stand mit ihrem VW an der Einmündung in der Daugendorfer Straße. Alle drei Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro.

