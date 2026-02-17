Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Holzlagerstätte brennt

Am Montag griff ein Feuer in Heidenheim auf ein Gebäude über.

Gegen 17.50 Uhr meldeten Zeugen eine starke Rauchentwicklung in der Bachstraße. Dort brannte neben einem Gebäude ein Holzlager. Das Feuer griff auf die Fassade des angrenzenden Gebäudes über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein weiteres Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Was den Brand verursacht hat, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine vorläufige Schadenshöhe wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Gegen 23 Uhr waren die Löscharbeiten der Feuerwehr beendet.

