PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fehler beim Fahrstreifenwechsel
Am Montagmorgen übersah ein VW-Fahrerin ein anderes Auto beim Spurenwechsel in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr auf dem Berliner Ring. Eine 21-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung Ulmer Weststadt. Auf Höhe der Kreuzung zur Albert-Einstein-Allee/Talstraße wechselte sie nach links auf die Abbiegespur in Richtung Albert-Einstein-Allee. Hierbei übersah sie wohl eine 25-Jährige. Diese war dort mit ihrem Hyundai unterwegs. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4.000 Euro.

++++ 0295051

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren