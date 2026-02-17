POL-UL: (UL) Ulm - Fehler beim Fahrstreifenwechsel
Am Montagmorgen übersah ein VW-Fahrerin ein anderes Auto beim Spurenwechsel in Ulm.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr auf dem Berliner Ring. Eine 21-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung Ulmer Weststadt. Auf Höhe der Kreuzung zur Albert-Einstein-Allee/Talstraße wechselte sie nach links auf die Abbiegespur in Richtung Albert-Einstein-Allee. Hierbei übersah sie wohl eine 25-Jährige. Diese war dort mit ihrem Hyundai unterwegs. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4.000 Euro.
++++ 0295051
