Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Roller in Flammen
Am Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Brand bei Göppingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 23.45 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Roller in der Badstraße. Während der Fahrt fing der Roller plötzlich an zu brennen. Der Fahrer stellte das Fahrzeug am Straßenrand ab. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den brennenden Roller. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und vermutet einen technischen Defekt. Der 68-Jährige blieb unverletzt.

++++0293817

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

