Gegen ein geparktes Auto fuhr ein Unbekannter am Montag in Gerstetten.

Der Unfall ereignete sich zwischen 7.45 Uhr und 12.20 Uhr. Eine 63-Jährige parkte ihren schwarzen VW Polo im Wohngebiet in der der Breslauer Straße. Ein Unbekannter stieß wohl beim Rangieren gegen die Fahrertür und linke Stoßstange des VW. Dann machte er sich aus dem Staub. Zurück blieb ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/9653-430) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

