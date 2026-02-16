Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Autofahrerin verliert Kontrolle

Am Samstag krachte eine 55-Jährige gegen eine Mauer.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Karlstraße. Bei der 55-Jährigen kam es wohl zu einem akut auftretenden medizinischen Problem. Sie verlor die Kontrolle über ihren VW und prallte gegen eine Gartenmauer. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

