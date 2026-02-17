PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Durch Kopfstoß verletzt
Am Sonntag soll ein 17-Jähriger auf einer Veranstaltung in Äpfingen einen Gleichaltrigen verletzt haben.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr gerieten zwei Jugendliche auf einer Faschingsveranstaltung aneinander. Da einer dem anderen wohl in einem Zelt im Weg stand, verpasste der 17-Jährige seinem gleichaltrigen Kontrahenten einen Kopfstoß. Durch den Stoß ins Gesicht verlor der Geschädigte einen Teil seiner Schneidezähne. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes waren zur Stelle und verständigten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Biberach ermittelt nun gegen den beschuldigten 17-Jährigen wegen Körperverletzung. Außerdem erhielt er einen Platzverweis für die Veranstaltung.

++++0298029

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren