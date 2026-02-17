Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Durch Kopfstoß verletzt

Am Sonntag soll ein 17-Jähriger auf einer Veranstaltung in Äpfingen einen Gleichaltrigen verletzt haben.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr gerieten zwei Jugendliche auf einer Faschingsveranstaltung aneinander. Da einer dem anderen wohl in einem Zelt im Weg stand, verpasste der 17-Jährige seinem gleichaltrigen Kontrahenten einen Kopfstoß. Durch den Stoß ins Gesicht verlor der Geschädigte einen Teil seiner Schneidezähne. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes waren zur Stelle und verständigten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Biberach ermittelt nun gegen den beschuldigten 17-Jährigen wegen Körperverletzung. Außerdem erhielt er einen Platzverweis für die Veranstaltung.

++++0298029

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell