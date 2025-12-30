PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Balkonbrand in Bonn-Tannenbusch

Bonn (ots)

Bonn-Tannenbusch, Bunzlauer Weg; 30.12.2025 21:56 Uhr

Am Abend vor dem eigentlichen Jahreswechsel wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum ersten, mutmaßlich durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerksköpern verursachten, Balkonbrand alarmiert. In einer Wohnanlage im Ortsteil Tannenbusch geriet ein Balkon im 2. Obergeschoss in Brand. Die Bewohnerin führte noch erste Löschversuche durch, brach diese jedoch mit zunehmender Intensität des Feuers ab und brachte sich und ihre Kinder in Sicherheit. Sie nahm die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Haus in Empfang und wies ihnen den Weg. Das Feuer konnte zügig, noch bevor es sich weiter ausbreiten konnte, von einem Trupp der Feuerwehr gelöscht werden.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 2 sowie zum zweiten Mal an diesem Abend von der Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Feuerwehr und Rettungsdienst appellieren eindringlich daran, Feuerwerkskörper bestimmungsgemäß und nur so zu verwenden, dass keine Personen, Tiere oder Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Führungsdienst
Frank Frenser
Telefon: +49 228 7170
www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

