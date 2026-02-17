Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Verbotswidrig Zebrastreifen genutzt

Am Montag erfasste eine Autofahrerin einen E-Scooter Fahrer.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Hindenburgstraße / Jahnstraße. Wohl ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr der 17-Jährige verbotswidrig mit seinem E-Scooter über den Zebrastreifen. Eine 59-jährige VW Fahrerin sah den Jugendlichen offenbar im strömenden Regen nicht. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der E-Scooter Fahrer stürzte. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro Schaden.

Hinweis:

Wenn E-Scooter Fahrer den Schutz des Zebrastreifens haben wollen, müssen sie absteigen und ihr Gefährt über den Zebrastreifen schieben. Wenn sie über den Zebrastreifen fahren - was erlaubt ist -, haben sie keinen Vorrang und müssen Fahrzeuge durchfahren lassen.

