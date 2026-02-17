PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Fehler beim Fahrstreifenwechsel
Am Montag verursachte ein LKW-Fahrer auf der A8 bei Ulm einen Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 73-jähriger Sattelzuglenker fuhr von der rechten auf die linke Fahrspur, da er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte. Hierbei übersah er wohl einen 41-Jährigen. Dieser war dort mit seinem VW unterwegs. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

