Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag verursachte ein LKW-Fahrer auf der A8 bei Ulm einen Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 73-jähriger Sattelzuglenker fuhr von der rechten auf die linke Fahrspur, da er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte. Hierbei übersah er wohl einen 41-Jährigen. Dieser war dort mit seinem VW unterwegs. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro.

++++ 0298558

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell