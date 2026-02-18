PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Kein Führerschein
Am Dienstag stoppte die Polizei einen Mercedes-Fahrer in Öpfingen.

Ulm (ots)

Gegen 15.10 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ehingen den Mercedes-Fahrer in der Alten Landstraße. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Senior keinen Führerschein besaß. Den 71-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei führt rund um die Uhr Kontrollen durch, um für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Wer ein Kraftfahrzeug führen will, braucht meist einen Führerschein. Das setzt voraus, das Fahren gelernt zu haben und dafür geeignet zu sein. Denn das Führen von Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich gefährlich. Das zeigen allein die vielen Verkehrsunfälle, die täglich auf den Straßen passieren. Um diese Gefahren auch in Zukunft zu mindern, wird die Polizei ihre Kontrollen fortsetzen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
